Организаторы призывают на всю страну рассказать об отцах, которые являются примером для окружающих, и 24 февраля будут названы имена лучших.

Номинированы на премию могут быть отцы, достигшие выдающихся результатов в области развития и воспитания детей; а также общественные активисты, взявшие на себя инициативу и ответственность за проведение культурных событий.

Номинировать человека, чьи жизнь и деятельность достойны восхищения, очень легко - достаточно заполнить заявку на сайте папагода.рф , сообщили в администрации.