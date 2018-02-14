Организаторы призывают на всю страну рассказать об отцах, которые являются примером для окружающих, и 24 февраля будут названы имена лучших.
Номинированы на премию могут быть отцы, достигшие выдающихся результатов в области развития и воспитания детей; а также общественные активисты, взявшие на себя инициативу и ответственность за проведение культурных событий.
Номинировать человека, чьи жизнь и деятельность достойны восхищения, очень легко - достаточно заполнить заявку на сайте папагода.рф, сообщили в администрации.
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