Сейчас все оздоровительные учреждения активно готовятся к летней кампании. На эти цели из городского и областного бюджета выделяются средства, чтобы устранить слабые места.

Так, предусмотрены субсидии на ремонт котельной в пансионате «Радуга», установку видеонаблюдения и ремонт домиков в детском центре «Гранит», ремонт санитарно-гигиенических помещений спортивной базы «Плес».

Кроме того, в «Радугу» и «Гранит» купят новую мебель и кухонное оборудование. С 3 мая по 7 июня по графику запланирован объезд детских оздоровительных учреждений на предмет готовности их к летней оздоровительной кампании.