Сейчас все оздоровительные учреждения активно готовятся к летней кампании. На эти цели из городского и областного бюджета выделяются средства, чтобы устранить слабые места.
Так, предусмотрены субсидии на ремонт котельной в пансионате «Радуга», установку видеонаблюдения и ремонт домиков в детском центре «Гранит», ремонт санитарно-гигиенических помещений спортивной базы «Плес».
Кроме того, в «Радугу» и «Гранит» купят новую мебель и кухонное оборудование. С 3 мая по 7 июня по графику запланирован объезд детских оздоровительных учреждений на предмет готовности их к летней оздоровительной кампании.
Водителя зажало в салоне
Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Центрального района
Самарская команда «Крылья Советов» встретится с воронежским «Факелом»
Об этом сообщает футбольный клуб «Лада».
На основании показателей социально-экономического развития муниципалитетам Самарской области выделяют средства
В минувшие выходные на улице Коммунистической его машину заметили активисты «Ночного патруля».
Акция-шествие состоится в городе уже в пятый раз