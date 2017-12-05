Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин. Инвентаризация мест несанкционированных отходов позволяет узнать и масштаб бедствия, и сумму средств, необходимую для его полного искоренения. Еще в 2010 году говорилось, что на полную ликвидацию свалок требуется 200 миллионов рублей. Естественно, выделить такую колоссальную сумму муниципалитет был не в силах. Выделял, сколько мог, и к тому же привлекал к уборке предприятия города.

В нынешнем году в этом благом деле городу помогали Тольяттиазот, КуйбышевАзот, АВТОВАЗ, СИБУР-Тольятти, группа компаний «ЭкоВоз». Благодаря им в городе было убрано десять свалок общей площадью 2500 кубометров. Также наведен порядок на полуострове Копылово. Ведется работа с собственниками земельных участков, на которых обнаружены свалки. Их тоже привлекают к очистке территории. Собственники под влиянием муниципалитета убрали пять свалок общей площадью 1640 кубометров.

По словам Ерина, количество мест, где незаконно складируются отходы, постепенно снижается, и сейчас в Тольятти 48 свалок, 44 из которых расположены в местах общего пользования. Для их полной ликвидации необходимо 85 млн рублей. Последняя инвентаризация свалок проходила в 2016 году, а очередная запланирована на 2019 год.