Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин. Инвентаризация мест несанкционированных отходов позволяет узнать и масштаб бедствия, и сумму средств, необходимую для его полного искоренения. Еще в 2010 году говорилось, что на полную ликвидацию свалок требуется 200 миллионов рублей. Естественно, выделить такую колоссальную сумму муниципалитет был не в силах. Выделял, сколько мог, и к тому же привлекал к уборке предприятия города.
В нынешнем году в этом благом деле городу помогали Тольяттиазот, КуйбышевАзот, АВТОВАЗ, СИБУР-Тольятти, группа компаний «ЭкоВоз». Благодаря им в городе было убрано десять свалок общей площадью 2500 кубометров. Также наведен порядок на полуострове Копылово. Ведется работа с собственниками земельных участков, на которых обнаружены свалки. Их тоже привлекают к очистке территории. Собственники под влиянием муниципалитета убрали пять свалок общей площадью 1640 кубометров.
По словам Ерина, количество мест, где незаконно складируются отходы, постепенно снижается, и сейчас в Тольятти 48 свалок, 44 из которых расположены в местах общего пользования. Для их полной ликвидации необходимо 85 млн рублей. Последняя инвентаризация свалок проходила в 2016 году, а очередная запланирована на 2019 год.
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