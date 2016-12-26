Это произошло в минувшие выходные около 10 вечера на перекрестке С.Разина–Фрунзе. Как рассказали в ГИБДД, 11-летний мальчик ехал на заднем сидении вазовской «десятки», в которую врезалась Приора. Ее водитель должен был уступить дорогу, но не сделал этого. Школьник получил сотрясение мозга и был госпитализирован.

Установлено, что ребенок перевозился без детского удерживающего устройства, ремнем безопасности пристегнут не был. Поэтому оба водителя-участника этой аварии будут наказаны.

Один за непредоставление преимущества в движении другому автомобилю, а второй заплатит 3 тысячи штрафа за нарушение правил перевозки ребенка.