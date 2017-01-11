В России может появиться единая электронная база с информацией о медицинских противопоказаниях или ограничениях россиян для вождения автомобиля. По данным "Лайф ", соответствующие поправки в закон "О безопасности дорожного движения" подготовил Минздрав.

Государственные и частные медучреждения должны будут в обязательном порядке направлять в эту базу личную информацию о непригодных для вождения россиянах. Сообщается, что подпрограмма о "выбракованных" водителях появится в рамках создания Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, которую готовит Минздрав.

Предполагается, что врачи при выявлении в ходе медосмотра у пациентов опасных противопоказаний будут делать в электронной карте пометку, которая автоматически передаст эти данные в базу, - рассказал источник "Лайфа" в правительстве.

Предложения Минздрава вызвали критику со стороны МВД - там напомнили о принципах врачебной тайны. Правозащитники положительно оценивают такую инициативу, но опасаются коррупции.