В сызранскую больницу с травмами доставили 13-летнего мальчика, который получил ранения в результате «детской шалости». Местный подросток решил создать для прохожих праздничную атмосферу – стал раскидывать вокруг себя петарды, одна из них попала в капюшон куртки находившегося рядом школьника и взорвалась.
Полицейские выяснили, что пиротехнику ребенок нашел дома. Хранилась она в доступном месте. Мальчик, обрадовавшись находке, решил воспользоваться ей. Полиция напоминает взрослым - с приближением новогодних праздников увеличивается спрос на пиротехнические изделия.
В своем стремлении насладиться всеми красками праздничного салюта граждане часто пренебрегают элементарными мерами безопасности. Главное не только помнить о правилах использования петард и салютов, но и объяснить их ребенку.
На заводе опровергли появившиеся ранее в прессе сообщения о том, что в 2018 году выпуск модели прекратится
ДТП произошло накануне около 11 вечера в Нефтегорском районе.
Компания «ЭнергосбыТ Плюс Самара» подала иск в суд
Знаменитый гимнаст и политик записал видеообращение
Видимость на дороге составляет порядка 50 метров
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Машина была припаркована возле УСК «Олимп» всего пару часов