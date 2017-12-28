В сызранскую больницу с травмами доставили 13-летнего мальчика, который получил ранения в результате «детской шалости». Местный подросток решил создать для прохожих праздничную атмосферу – стал раскидывать вокруг себя петарды, одна из них попала в капюшон куртки находившегося рядом школьника и взорвалась.

Полицейские выяснили, что пиротехнику ребенок нашел дома. Хранилась она в доступном месте. Мальчик, обрадовавшись находке, решил воспользоваться ей. Полиция напоминает взрослым - с приближением новогодних праздников увеличивается спрос на пиротехнические изделия.

В своем стремлении насладиться всеми красками праздничного салюта граждане часто пренебрегают элементарными мерами безопасности. Главное не только помнить о правилах использования петард и салютов, но и объяснить их ребенку.