слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
04 апреля 2018
11:41:38

Необычный сувенир и жадность привели тольяттинца на скамью подсудимых

Как-то в снегу за остановочным павильоном на проспекте Степана Разина мужчина обнаружил свернутую пополам 5-тысячную купюру. Молодой человек показал находку родственнице, которая работает в магазине и занимается инкассацией.

Осмотрев купюру, женщина посоветовала  выбросить ее, чтобы избежать лишних проблем: она явно была фальшивой. Тольяттинец не послушал доброго совета - сохранил банкноту в качестве сувенир, а позже не удержался и попытался сбыть фальшивку в одном из магазинов города. Здесь его и задержали бдительные продавцы.

 Было возбуждено уголовное дело, сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Оказалось также, что злоумышленник имеет непогашенную судимость за угон. С учетом отягчающего обстоятельства суд может лишить его свободы на срок до 8 лет.




Последние новости Тольятти

04 апреля
13:15
В Тольятти злостный нарушитель правил сбил ребенка, шагающего в школу

Это случилось сегодня утром на бульваре 50 лет Октября

04 апреля
13:08
Максимальную долю расходов граждан на оплату услуг ЖКХ нужно ограничить

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы

04 апреля
12:40
В России утверждены допустимые нормы содержания алкоголя в крови у водителей

Владимир Путин подписал соответствующий закон.

04 апреля
12:32
Завершен второй этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу

Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018»

04 апреля
11:47
Курумоч готовит "курортное" расписание

Направление Самара - Сочи станет одним их наиболее интенсивных

04 апреля
10:55
Со строительством дороги по ул. Механизаторов в Тольятти возникли сложности

Тольяттинские депутаты против выделения средств на корректировку проекта

04 апреля
10:24
В Тольятти осужден водитель, по вине которого погибли два человека

5,5 лет тюрьмы, лишение прав на 3 года и 300 тысяч компенсации пострадавшей стороне


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+