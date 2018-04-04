Как-то в снегу за остановочным павильоном на проспекте Степана Разина мужчина обнаружил свернутую пополам 5-тысячную купюру. Молодой человек показал находку родственнице, которая работает в магазине и занимается инкассацией.

Осмотрев купюру, женщина посоветовала выбросить ее, чтобы избежать лишних проблем: она явно была фальшивой. Тольяттинец не послушал доброго совета - сохранил банкноту в качестве сувенир, а позже не удержался и попытался сбыть фальшивку в одном из магазинов города. Здесь его и задержали бдительные продавцы.

Было возбуждено уголовное дело, сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Оказалось также, что злоумышленник имеет непогашенную судимость за угон. С учетом отягчающего обстоятельства суд может лишить его свободы на срок до 8 лет.