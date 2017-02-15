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15 февраля 2017
13:42:52

Необычные соревнования пройдут в Тольятти 26 февраля

Представители двух набирающих популярность силовых видов спорта померятся силами в кистевой тяге гири и армлифтинге.

Турнир проводится ДК «ТоАЗ» (ул. Коммунистическая, 12) в ранге Открытого Кубка г. Тольятти. Атлеты разыграют медали и кубки, как в кистевой тяге гири, так и в армлифтинге.

Фото: АСМ СПОРТИКО

Статус самостоятельного вида спорта кистевая тяга гири получила три года тому назад, хотя упражнение это издавна использовалось в тренировках атлетов. Участникам необходимо за 10 минут осуществить как можно больше подъемов гири, ставя ее из лежачего положения на дужку, подошвой вверх. Спортсмены будут соревноваться в нескольких весовых категориях с гирями массой от 24 до 44 кг.

Фото: АСМ СПОРТИКО

Армлифтинг - соревнования на силу хвата. Участнику необходимо поднять и зафиксировать вес, используя неудобную вращающуюся ручку. Здесь применяются снаряды различной конфигурации.

Объединенные соревнования на силу кисти и силу хвата впервые с успехом прошли в Тольятти весной прошлого года. Нынешний турнир начнется в 11.00, а взвешивание и жеребьевка пройдут с 10.00. Зрители также смогут испытать свои возможности в силе кисти и хвата с облегченными весами и получить за это подарки.




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