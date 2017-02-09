9 февраля в Октябрьске, в районе Угольного склада через реку переправлялся лосенок. На удалении 50 метров от правого берега животное провалилось в промоину. Очевидец, наблюдавший за переходом лосенка, обратился за помощью к спасателям. В 12.55 на аварийно-спасательном автомобиле к месту происшествия отправились спасатели Поисково-спасательного отряда г.Октябрьск.

При извлечении из промоины лосенка спасатели использовали веревки. Детёныш не сопротивлялся и спасателям не мешал. В 13.25 лосенка доставили на спасательную станцию, обогрели и передали работникам лесного хозяйства.

Фото: psso.ru