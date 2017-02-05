В социальных сетях обсуждают фотографию, опубликованную одним из пользователей сайта Imgur. На снимке запечатлен турист, облокотившийся на Великую китайскую стену.

Наблюдателей смутило то, что мужчина стоит прямо, в то время как окружающий его пейзаж, включая брусчатку стены, повернут на 90 градусов по часовой стрелке. Кроме того, на вертикальной поверхности стены замечены другие люди, находящиеся вдалеке.

По мнению одних пользователей, автор снимка просто "прифотошопил" собственное изображение к перевернутому снимку китайской достопримечательности. Другие задумались над тем, кто на самом деле умеет ходить по стенам - главный герой фото или же другие люди, изображенные на снимке. В реальности же мужчина уперся в стену ногами, приняв горизонтальное положение и опершись на руку, которую поставил на пол.

В посте на Imgur пользователь разместил несколько других аналогичных фотографий. Серия получила название "Просто другая точка зрения" (Just different POV). На сегодняшний день запись просмотрели более 200 тысяч человек.