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14 августа 2017
10:06:13

"Немов-центр" в Тольятти станет межрегиональным

Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин на совещании с тольяттинским градоначальником Сергеем Анташевым.

Сообщается, что был практически решен вопрос с местом расположения объекта и определена примерная стоимость проекта. Часть затрат на возведение комплекса возьмет на себя министерство спорта РФ. ранее сообщалось, что для размещения комплекса рассматриваются 2 площадки - в Прибрежном парке Тольятти и у ДКиТ.

"Немов-центр" станет очень мощным спортивным сооружением. В нем будут не только тренироваться сотни гимнастов, но и появится возможность проводить чемпионаты России и крупные соревнования международного уровня", — пояснил Николай Меркушкин.

В комплексе предусмотрено несколько залов со зрительскими местами, бассейн, гостиница и сопутствующая инфраструктура. "Будут созданы очень хорошие условия для ребят, и мы планируем, что центр станет межрегиональным. Сюда будут приезжать и совершенствовать свое мастерство молодые люди из других регионов, а может быть, и стран", — заявил губернатор.




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