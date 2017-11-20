Синоптики говорят, что в начале нынешней недели в наш регион будет поступать довольно тёплый воздух, поэтому здесь осадки и оттепели. Температурный режим превысит климатическую норму на несколько градусов.

В конце недели в губернию явится холодный фронт, он превратит дождливые осадки в снег, а столбики термометров заставит немного понизить свои показатели. Если сейчас в дневные часы прогнозируется 0+5, то для уикэнда будут характерны слабые морозы – до минус 4.

И на протяжении всего периода сохранятся скачки атмосферного давления, что прибавит неприятных ощущений метеозависимым тольяттинцам.