Синоптики говорят, что в начале нынешней недели в наш регион будет поступать довольно тёплый воздух, поэтому здесь осадки и оттепели. Температурный режим превысит климатическую норму на несколько градусов.
В конце недели в губернию явится холодный фронт, он превратит дождливые осадки в снег, а столбики термометров заставит немного понизить свои показатели. Если сейчас в дневные часы прогнозируется 0+5, то для уикэнда будут характерны слабые морозы – до минус 4.
И на протяжении всего периода сохранятся скачки атмосферного давления, что прибавит неприятных ощущений метеозависимым тольяттинцам.
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