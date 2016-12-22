Департамент городского хозяйства мэрии информирует жителей города о том, что после новогодних каникул деревья необходимо передавать в управляющую компанию. Вынести ель можно на специальные площадки для вывоза крупногабаритного мусора, либо на придомовую территорию. Управляющие компании, в свою очередь, должны переправить елки на переработку в специализированные организации, список которых размещен на официальном портале мэрии.

Древесная щепа является ценным материалом, который применяется в растениеводстве, ландшафтном дизайне, используется в производстве топливных гранул и брикетов, в качестве наполнителей для лотков животных. В целях сохранения зеленых насаждений жители города могут приобрести искусственные, которые будут украшать их дома в течение долгих лет.