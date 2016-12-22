слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
22 декабря 2016
08:53:59

Нельзя просто взять и выбросить использованные новогодние елки в Тольятти

Департамент городского хозяйства мэрии информирует жителей города о том, что после новогодних каникул деревья необходимо передавать в управляющую компанию. Вынести ель можно на специальные площадки для вывоза крупногабаритного мусора, либо на придомовую территорию. Управляющие компании, в свою очередь, должны переправить елки на переработку в специализированные организации, список которых размещен на официальном портале мэрии.

Древесная щепа является ценным материалом, который применяется в растениеводстве, ландшафтном дизайне, используется в производстве топливных гранул и брикетов, в качестве наполнителей для лотков животных. В целях сохранения зеленых насаждений жители города могут приобрести искусственные, которые будут украшать их дома в течение долгих лет.




Последние новости Тольятти

22 декабря
19:24
Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам

С такой инициативой выступает правительство

22 декабря
18:12
Региональный оператор снижает объемы капремонта жилья в Тольятти

Одна из причин — неплатежи населения

22 декабря
17:11
В Москве умер внук Иосифа Сталина

Причина смерти 80-летнего Евгения Джугашвили пока неизвестна.

22 декабря
17:06
РЭУ ГИБДД Тольятти будет работать и в новогодние каникулы

Правда, не каждый день

22 декабря
15:56
Как выбрать продукты для новогоднего стола и не сожалеть об этом

Роскачество подготовило рекомендации потребителям

22 декабря
15:48
В 2017 году тариф системы "Платон" вырастет в два раза

Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов

22 декабря
15:33
В Латвии выпустили прозрачную монету

Она изготовлена из особого керамического материала

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+