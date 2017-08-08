Поскольку они не выходят на перекуры, берегут своё здоровье и меньше болеют. Такое мнение выразил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, пишет Лайф .

Он считает, что некурящий человек может получить три дополнительных дня оплачиваемого отпуска.

Говорин также прокомментировал утверждённый Правительством проект под названием "Формирование здорового образа жизни", целью которого является повышение числа приверженцев ЗОЖ среди населения страны до 60% к 2025 году. Меру депутат назвал очень правильной и своевременной.