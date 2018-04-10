В Тольятти сегодня начинаются температурные испытания теплосетей. Воду в батареях нагреют чуть больше обычного, сообщают энергетики. Такие испытания проводятся один раз в пять лет перед окончанием отопительного сезона для выявления дефектов трубопроводов, а также проверки оборудования тепловой сети, призванного компенсировать повышение и понижение температуры тепловой сети.
Повышенной температурой будут проверены тепловые сети Тольяттинской ТЭЦ. В связи с этим сегодня и завтра специалисты ограничат подачу отопления и горячей воды на предприятия, организации и социальные учреждения Центрального района, два квартала «нового города» – 14а и 17а, а также в жилые дома, в которых отсутствует автоматическая регулировка ГВС. Поврежденные во время испытаний участки теплосети будут отключены для устранения повреждения.
Руководство ТУТС в г.Тольятти обращает внимание жителей города на необходимость осторожного обращения с системой горячего водоснабжения, а также призывает соблюдать меры безопасности: не подходить к местам парения, не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей. Обо всех обнаруженных повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба сообщать на «горячую линию» ТУТС Тольятти: 719-252 и 283-322.
Об этом рассказали в городском управлении МВД
По результатам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела
Также использовались 22 единицы техники.
Об этом заявил глава дорожного департамента администрации Павел Баннов
Пострадавших предварительно нет
Им грозят ограничения поставок тепла и горячей воды
В первую очередь принимаются оперативные меры по устранению серьезных деформаций на дорогах, которые угрожают безопасности дорожного движения