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10 апреля 2018
07:28:57

Некоторым тольяттинцам отключат горячую воду и отопление

В Тольятти сегодня начинаются температурные испытания теплосетей. Воду в батареях нагреют чуть больше обычного, сообщают энергетики. Такие испытания проводятся один раз в пять лет перед окончанием отопительного сезона для выявления дефектов трубопроводов, а также проверки оборудования тепловой сети, призванного компенсировать повышение и понижение температуры тепловой сети.

Повышенной температурой будут проверены тепловые сети Тольяттинской ТЭЦ. В связи с этим сегодня и завтра специалисты ограничат подачу отопления и горячей воды на предприятия, организации и социальные учреждения Центрального района, два квартала «нового города» – 14а и 17а, а также в жилые дома, в которых отсутствует автоматическая регулировка ГВС. Поврежденные во время испытаний участки теплосети будут отключены для устранения повреждения.

Руководство ТУТС в г.Тольятти обращает внимание жителей города на необходимость осторожного обращения с системой горячего водоснабжения, а также призывает соблюдать меры безопасности: не подходить к местам парения, не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей. Обо всех обнаруженных повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба сообщать на «горячую линию» ТУТС Тольятти: 719-252 и 283-322.




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