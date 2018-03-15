Как рассказали в ГИБДД, речь идет о транспорте, который не отвечает требованиям Указа Президента «Об особенностях применения усиленных мер безопасности…».

С 1 июня по 17 июля, этот запрет коснется автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, не оснащенных аппаратурой спутниковой навигации системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая позволяет составить информацию о местонахождении, направлении и скорости движения транспорта.

Кроме того владельцам автобусов для получения разрешения на въезд в города, где пройдут матчи, необходимо будет заранее уведомить полицию и «Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации».