Очевидцы поделились видеокадрами с места ЧП. Группа "Происшествия Тольятти" называет адрес, по которому находится вспыхнувший частный дом - Лесной переулок, 6.
Пожарные расчеты продолжают ликвидацию огня. Фото здесь.
Иск инициировала соседка юмориста
В настоящий момент огонь локализован
Город начинает подготовку к «Тотальному диктанту»
ДТП произошло накануне утром на пересечении Поволжского и Обводного шоссе
Состоялся «круглый стол» с участием руководителей таксомоторных организаций и Госавтоинспекции
В Самарской области перед судом предстанет виновник смертельного ДТП
Девочке вызвали скорую