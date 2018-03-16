слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
16 марта 2018
08:27:40

Некоторых тольяттинцев отвезут на выборы бесплатно

Как рассказали в администрации, на избирательные участки доставят жителей Русской Борковки и улицы Полякова. Для реализации избирательных прав этих граждан в день выборов Президента 18 марта будут курсировать бесплатные автобусы. Маршрутов два.

Один стартует от остановки «Вокзальная» и едет в школу №90, где открыт избирательный пункт. Второй заберет людей от магазина «Хозяйский» на Полякова и доставит их до детского сада «Ладушки». Плата за проезд взиматься не будет, подчеркнули в администрации.

 




Последние новости Тольятти

16 марта
13:40
Россельхознадзор дал разрешение на ввоз в областную столицу газона для «Самара-Арены»

Он прибудет из немецкого питомника

16 марта
13:27
Сборная России по гандболу сыграет в Тольятти с румынками

В среду, 21 марта, состоится отборочный матч чемпионата Европы между женскими командами

16 марта
11:48
Из-за снегопада Самарской области несколько фур съехали в кювет на трассе М-5

Это случилось сегодня утром

16 марта
11:39
Выборы в Тольятти должны пройти честно и без срывов

Глава города Сергей Анташев провел совещание, посвященное готовности избирательных комиссий и всех служб к 18 марта

16 марта
10:54
В Курумоче станет больше рейсов на маршруте Самара – Екатеринбург

Авиакомпания «Ямал» доводит их число до 7 в неделю

16 марта
10:30
В Тольятти пытались похитить устройство оплаты

О странном преступлении рассказали в пресс-службе Росгвардии

16 марта
9:54
Тольяттинцев ждут снежные выходные

Среднее Поволжье сейчас находится в глубокой ложбине циклона


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+