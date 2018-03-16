Как рассказали в администрации, на избирательные участки доставят жителей Русской Борковки и улицы Полякова. Для реализации избирательных прав этих граждан в день выборов Президента 18 марта будут курсировать бесплатные автобусы. Маршрутов два.
Один стартует от остановки «Вокзальная» и едет в школу №90, где открыт избирательный пункт. Второй заберет людей от магазина «Хозяйский» на Полякова и доставит их до детского сада «Ладушки». Плата за проезд взиматься не будет, подчеркнули в администрации.
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