С 5 августа меняется расписание, пункты отправления автобусов и стоимость проезда маршрутов № 156/172к, 239, 268 и 322, сообщили в городской администрации.

Отправление автобусов на садово-дачные массивы будет осуществляться с площадки ТРК «Парк Хаус».

Схема движения маршрута № 156/172к : Автозаводское шоссе – Южное шоссе – дорога «Тольятти – Ягодное» – дорога до садово-дачных массивов.

Остановки для посадки/высадки пассажиров будут осуществлять на каждом остановочном пункте по ходу следования автобуса.

Расписание маршрута:

№ маршрута Наименование маршрута Время отправления от ТРК «Парк Хаус» от садово-дачного массива 156/ 172к ТРК «Парк Хаус» – с Ягодное (СНТ «Ягодка») Апрель – октябрь Суббота, воскресенье 7:15 18:45 8:25 19:55 Июнь – Август Среда 7:15 18:45 8:25 19:55

Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» (посадка от ТРК «Парк Хаус» до ОП «КВЦ») до садово-дачных массивов:

Полная стоимость Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения Стоимость за провоз багажа 53 руб. 21 руб. 27 руб. 8 руб.

Стоимость проезда от ОП «КВЦ» до садово-дачных массивов:

Полная стоимость Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения Стоимость за провоз багажа 26 руб. 18 руб. 13 руб. 4 руб.

Схема движения маршрута № 239 : Автозаводское шоссе – А. Кудашева – Строителей – Обводное шоссе – дорога «Димитровград – Узюково – Тольятти» – дорога до садово-дачных массивов.

Посадка и высадка пассажиров осуществляется только на площадке ТРК «Парк Хаус».

Расписание маршрута:

№ маршрута Наименование маршрута Время отправления от ТРК «Парк Хаус» от садово-дачного массива 239 ТРК «Парк Хаус» – с. Новая Бинарадка (СНТ «Рассвет») Апрель – Октябрь Суббота, воскресенье 7:00 19:00 8:40 20:30 Июнь – Август Среда 7:00 19:00 8:40 20:30

Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» до садово-дачного массива СНТ «Рассвет» (с. Н. Бинарадка):

Полная стоимость Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения Стоимость за провоз багажа 138 руб. 31 руб. 69 руб. 21 руб.

Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» до садово-дачного массива СНТ «Яблонька» (с. Мусорки):

Полная стоимость Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения Стоимость за провоз багажа 101 руб. 26 руб. 51 руб. 15 руб.

Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» до садово-дачного массива СНТ «Золотая нива» (с. Узюково):

Полная стоимость Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения Стоимость за провоз багажа 64 руб. 21 руб. 32 руб. 10 руб.

Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» до садово-дачного массива СНТ «Родники» (с. Родники):

Полная стоимость Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения Стоимость за провоз багажа 55 руб. 21 руб. 27 руб. 8 руб.

№ 268 «ТРК «Парк Хаус» – с. Севрюкаево (СНТ «Волжский»). Расписание маршрута:

№ маршрута Наименование маршрута Время отправления от ТРК «Парк Хаус» от садово-дачного массива 268 ТРК «Парк Хаус» – с. Севрюкаево (СНТ «Волжский») Апрель – Октябрь Суббота, воскресенье ТРК «Парк Хаус» ОП «Горсад» СНТ «Волжский» 8:40 18:30 9:10 18:45 11:10 20:25 Июнь – Август Среда ТРК «Парк Хаус» ОП «Горсад» СНТ «Волжский» 8:40 18:30 9:10 18:45 11:10 20:25

Схема движения маршрута № 322 : Автозаводское шоссе – Лесная – Комсомольская – Родины – Баныкина – Кунеевская – Громовой – Трасса М5 «Урал» – дорога до садово-дачного массива

Остановки для посадки пассажиров (при движении на садово-дачные массивы) будут осуществлять на остановочных пунктах: Многопрофильная больница, Автовокзал, Автовокзал, ТМО-2, б-р Ленина, ул. Голосова, 72 квартал, Школа № 1, ул. Механизаторов, ул. Громовой, Молокозавод, Рынок, Жигулёвское море.

В обратном направлении – на каждом остановочном пункте.

Расписание маршрута:

№ маршрута Наименование маршрута Время отправления от ТРК «Парк Хаус» от садово-дачного массива 322 ТРК «Парк Хаус» – с. Брусяны (СНТ «Брусяны») Апрель – Октябрь Суббота, воскресенье 7:40 18:10 9:35 20:00 Июнь – Август Среда 7:40 18:10 9:35 20:00

Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» (посадка от ТРК «Парк Хаус» до ОП «п. Жигулёвское море») до садово-дачного массива СНТ «Брусяны» (с. Брусяны):

Полная стоимость Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения Стоимость за провоз багажа 130 руб. 26 руб. 65 руб. 20 руб.

Стоимость проезда от ОП «п. Жигулёвское море» до садово-дачного массива СНТ «Брусяны» (с. Брусяны):

Полная стоимость Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения Стоимость за провоз багажа 93 руб. 21 руб. 47 руб. 14 руб.

По вопросам организации перевозок пассажиров на садово-дачные массивы Вы можете обратиться в департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации г.о. Тольятти по телефонам: 54-39-09, 54-47-72.