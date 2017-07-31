слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
31 июля 2017
08:41:01

Некоторые тольяттинские автобусы на дачи поменяют расписание и пункты отправления

С 5 августа меняется расписание, пункты отправления автобусов и стоимость проезда маршрутов № 156/172к, 239, 268 и 322, сообщили в городской администрации.

Отправление автобусов на садово-дачные массивы будет осуществляться с площадки ТРК «Парк Хаус».

Схема движения маршрута № 156/172к: Автозаводское шоссе – Южное шоссе – дорога «Тольятти – Ягодное» – дорога до садово-дачных массивов.

Остановки для посадки/высадки пассажиров будут осуществлять на каждом остановочном пункте по ходу следования автобуса.

Расписание маршрута:

№ маршрута

Наименование маршрута

Время отправления

от ТРК «Парк Хаус»

от садово-дачного массива

156/

172к

ТРК «Парк Хаус» –

с Ягодное

(СНТ «Ягодка»)

Апрель – октябрь

Суббота, воскресенье

7:15

18:45

8:25

19:55

Июнь – Август

Среда

7:15

18:45

8:25

19:55

 

Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» (посадка от ТРК «Парк Хаус» до ОП «КВЦ») до садово-дачных массивов:

Полная стоимость

Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области

Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения

Стоимость за провоз багажа

53 руб.

21 руб.

27 руб.

8 руб.

 

Стоимость проезда от ОП «КВЦ» до садово-дачных массивов:

Полная стоимость

Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области

Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения

Стоимость за провоз багажа

26 руб.

18 руб.

13 руб.

4 руб.

 

Схема движения маршрута № 239: Автозаводское шоссе – А. Кудашева – Строителей – Обводное шоссе – дорога «Димитровград – Узюково – Тольятти» – дорога до садово-дачных массивов.

Посадка и высадка пассажиров осуществляется только на площадке ТРК «Парк Хаус».

Расписание маршрута:

маршрута

Наименование маршрута

Время отправления

от ТРК «Парк Хаус»

от садово-дачного массива

239

ТРК «Парк Хаус» –

с. Новая Бинарадка

(СНТ «Рассвет»)

Апрель – Октябрь

Суббота, воскресенье

7:00

19:00

8:40

20:30

Июнь – Август

Среда

7:00

19:00

8:40

20:30
         

 

Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» до садово-дачного массива СНТ «Рассвет» (с. Н. Бинарадка):

Полная стоимость

Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области

Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения

Стоимость за провоз багажа

138 руб.

31 руб.

69 руб.

21 руб.

 

Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» до садово-дачного массива СНТ «Яблонька» (с. Мусорки):

Полная стоимость

Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области

Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения

Стоимость за провоз багажа

101 руб.

26 руб.

51 руб.

15 руб.

 

Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» до садово-дачного массива СНТ «Золотая нива» (с. Узюково):

Полная стоимость

Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области

Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения

Стоимость за провоз багажа

64 руб.

21 руб.

32 руб.

10 руб.

 

Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» до садово-дачного массива СНТ «Родники» (с. Родники):

Полная стоимость

Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области

Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения

Стоимость за провоз багажа

55 руб.

21 руб.

27 руб.

8 руб.

 

№ 268 «ТРК «Парк Хаус» – с. Севрюкаево (СНТ «Волжский»). Расписание маршрута:

маршрута

Наименование маршрута

Время отправления

от ТРК «Парк Хаус»

от садово-дачного массива

268

ТРК «Парк Хаус» –

с. Севрюкаево

(СНТ «Волжский»)

Апрель – Октябрь

Суббота, воскресенье

ТРК

«Парк Хаус»

ОП «Горсад»

СНТ «Волжский»

8:40

18:30

9:10

18:45

11:10

20:25

Июнь – Август

Среда

ТРК

«Парк Хаус»

ОП «Горсад»

СНТ «Волжский»

8:40

18:30

9:10

18:45

11:10

20:25

 

 Схема движения маршрута № 322: Автозаводское шоссе – Лесная – Комсомольская – Родины – Баныкина – Кунеевская – Громовой – Трасса М5 «Урал» – дорога до садово-дачного массива

Остановки для посадки пассажиров (при движении на садово-дачные массивы) будут осуществлять на остановочных пунктах: Многопрофильная больница, Автовокзал, Автовокзал, ТМО-2, б-р Ленина, ул. Голосова, 72 квартал, Школа № 1, ул. Механизаторов, ул. Громовой, Молокозавод, Рынок, Жигулёвское море.

В обратном направлении – на каждом остановочном пункте.

Расписание маршрута:

маршрута

Наименование маршрута

Время отправления

от ТРК «Парк Хаус»

от садово-дачного массива

322

ТРК «Парк Хаус» –

с. Брусяны (СНТ «Брусяны»)

Апрель – Октябрь

Суббота, воскресенье

7:40

18:10

9:35

20:00

Июнь – Август

Среда

7:40

18:10

9:35

20:00
 

 

Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» (посадка от ТРК «Парк Хаус» до ОП «п. Жигулёвское море») до садово-дачного массива СНТ «Брусяны» (с. Брусяны):

Полная стоимость

Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области

Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения

Стоимость за провоз багажа

130 руб.

26 руб.

65 руб.

20 руб.

 

Стоимость проезда от ОП «п. Жигулёвское море» до садово-дачного массива СНТ «Брусяны» (с. Брусяны):

Полная стоимость

Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области

Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения

Стоимость за провоз багажа

93 руб.

21 руб.

47 руб.

14 руб.

 

По вопросам организации перевозок пассажиров на садово-дачные массивы Вы можете обратиться в департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации г.о. Тольятти по телефонам: 54-39-09, 54-47-72.




Последние новости Тольятти

31 июля
13:06
Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских музыкантов

Рейтинг возглавила оперная певица Анна Нетребко...

31 июля
13:05
Работа сервисов Сбербанка восстановлена после сбоя

На возникшие проблемы жаловались клиенты в разных регионах страны...

31 июля
12:24
Тольяттинский лес снова под угрозой

МЧС повысило класс пожароопасности до 5го...

31 июля
12:20
В Тольятти скончался легендарный бард Юрий Панюшкин

Он умер на 66-м году жизни...

31 июля
12:14
Неуступчивость водителя привела к столкновению трех машин и трем пострадавшим

Травмы получила, в том числе, 5-летняя девочка...

31 июля
11:08
В Тольятти может появиться еще один работодатель

Компания «ВолгаГофроПак» в ближайшее время готова пополнить число резидентов ТОР...

31 июля
11:04
Сборная России на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевала 25 наград

Таким образом, команда повторила свой рекорд по количеству медалей, впервые с Мельбурна-2007...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+