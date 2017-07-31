С 5 августа меняется расписание, пункты отправления автобусов и стоимость проезда маршрутов № 156/172к, 239, 268 и 322, сообщили в городской администрации.
Отправление автобусов на садово-дачные массивы будет осуществляться с площадки ТРК «Парк Хаус».
Схема движения маршрута № 156/172к: Автозаводское шоссе – Южное шоссе – дорога «Тольятти – Ягодное» – дорога до садово-дачных массивов.
Остановки для посадки/высадки пассажиров будут осуществлять на каждом остановочном пункте по ходу следования автобуса.
Расписание маршрута:
|
№ маршрута
|
Наименование маршрута
|
Время отправления
|
от ТРК «Парк Хаус»
|
от садово-дачного массива
|
156/
172к
|
ТРК «Парк Хаус» –
с Ягодное
(СНТ «Ягодка»)
|
Апрель – октябрь
|
Суббота, воскресенье
|
7:15
18:45
|
8:25
19:55
|
Июнь – Август
|
Среда
|
7:15
18:45
|
8:25
19:55
Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» (посадка от ТРК «Парк Хаус» до ОП «КВЦ») до садово-дачных массивов:
|
Полная стоимость
|
Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области
|
Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения
|
Стоимость за провоз багажа
|
53 руб.
|
21 руб.
|
27 руб.
|
8 руб.
Стоимость проезда от ОП «КВЦ» до садово-дачных массивов:
|
Полная стоимость
|
Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области
|
Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения
|
Стоимость за провоз багажа
|
26 руб.
|
18 руб.
|
13 руб.
|
4 руб.
Схема движения маршрута № 239: Автозаводское шоссе – А. Кудашева – Строителей – Обводное шоссе – дорога «Димитровград – Узюково – Тольятти» – дорога до садово-дачных массивов.
Посадка и высадка пассажиров осуществляется только на площадке ТРК «Парк Хаус».
Расписание маршрута:
|
№
маршрута
|
Наименование маршрута
|
Время отправления
|
от ТРК «Парк Хаус»
|
от садово-дачного массива
|
239
|
ТРК «Парк Хаус» –
с. Новая Бинарадка
(СНТ «Рассвет»)
|
Апрель – Октябрь
|
Суббота, воскресенье
|
7:00
19:00
|
8:40
20:30
|
Июнь – Август
|
Среда
|
7:00
19:00
|
8:40
20:30
Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» до садово-дачного массива СНТ «Рассвет» (с. Н. Бинарадка):
|
Полная стоимость
|
Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области
|
Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения
|
Стоимость за провоз багажа
|
138 руб.
|
31 руб.
|
69 руб.
|
21 руб.
Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» до садово-дачного массива СНТ «Яблонька» (с. Мусорки):
|
Полная стоимость
|
Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области
|
Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения
|
Стоимость за провоз багажа
|
101 руб.
|
26 руб.
|
51 руб.
|
15 руб.
Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» до садово-дачного массива СНТ «Золотая нива» (с. Узюково):
|
Полная стоимость
|
Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области
|
Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения
|
Стоимость за провоз багажа
|
64 руб.
|
21 руб.
|
32 руб.
|
10 руб.
Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» до садово-дачного массива СНТ «Родники» (с. Родники):
|
Полная стоимость
|
Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области
|
Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения
|
Стоимость за провоз багажа
|
55 руб.
|
21 руб.
|
27 руб.
|
8 руб.
№ 268 «ТРК «Парк Хаус» – с. Севрюкаево (СНТ «Волжский»). Расписание маршрута:
|
№
маршрута
|
Наименование маршрута
|
Время отправления
|
от ТРК «Парк Хаус»
|
от садово-дачного массива
|
268
|
ТРК «Парк Хаус» –
с. Севрюкаево
(СНТ «Волжский»)
|
Апрель – Октябрь
|
Суббота, воскресенье
|
ТРК
«Парк Хаус»
|
ОП «Горсад»
|
СНТ «Волжский»
|
8:40
18:30
|
9:10
18:45
|
11:10
20:25
|
Июнь – Август
|
Среда
|
ТРК
«Парк Хаус»
|
ОП «Горсад»
|
СНТ «Волжский»
|
8:40
18:30
|
9:10
18:45
|
11:10
20:25
Схема движения маршрута № 322: Автозаводское шоссе – Лесная – Комсомольская – Родины – Баныкина – Кунеевская – Громовой – Трасса М5 «Урал» – дорога до садово-дачного массива
Остановки для посадки пассажиров (при движении на садово-дачные массивы) будут осуществлять на остановочных пунктах: Многопрофильная больница, Автовокзал, Автовокзал, ТМО-2, б-р Ленина, ул. Голосова, 72 квартал, Школа № 1, ул. Механизаторов, ул. Громовой, Молокозавод, Рынок, Жигулёвское море.
В обратном направлении – на каждом остановочном пункте.
Расписание маршрута:
|
№
маршрута
|
Наименование маршрута
|
Время отправления
|
от ТРК «Парк Хаус»
|
от садово-дачного массива
|
322
|
ТРК «Парк Хаус» –
с. Брусяны (СНТ «Брусяны»)
|
Апрель – Октябрь
|
Суббота, воскресенье
|
7:40
18:10
|
9:35
20:00
|
Июнь – Август
|
Среда
|
7:40
18:10
|
9:35
20:00
Стоимость проезда от ТРК «Парк Хаус» (посадка от ТРК «Парк Хаус» до ОП «п. Жигулёвское море») до садово-дачного массива СНТ «Брусяны» (с. Брусяны):
|
Полная стоимость
|
Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области
|
Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения
|
Стоимость за провоз багажа
|
130 руб.
|
26 руб.
|
65 руб.
|
20 руб.
Стоимость проезда от ОП «п. Жигулёвское море» до садово-дачного массива СНТ «Брусяны» (с. Брусяны):
|
Полная стоимость
|
Стоимость при предъявлении социальной карты жителя Самарской области
|
Стоимость при наличии транспортной карты учащегося и справки с образовательного учреждения
|
Стоимость за провоз багажа
|
93 руб.
|
21 руб.
|
47 руб.
|
14 руб.
По вопросам организации перевозок пассажиров на садово-дачные массивы Вы можете обратиться в департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации г.о. Тольятти по телефонам: 54-39-09, 54-47-72.
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