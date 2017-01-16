Недочеты в работе подрядчиков, отвечающих за уборку дорог Тольятти, не остаются незамеченными властями. Нарушения выливаются в реальные штрафы, сумма которых только по итогам декабря достигла 300 тыс рублей, пишут "Городские ведомости ".

Как отмечает издание, проверки проводятся не реже 2-х раз в неделю в каждом районе. Поскольку проинспектировать все дороги за день невозможно, объезды совершаются по выборочным объектам. Например, такими объектами в «старом городе» на минувшей неделе стали участки ул.Победы, Комсомольской, Жилина, Мира, Ленина, бульвара 50 лет Октября. В Комсомольском районе в поле зрения попали ул. Матросова, Бурлацкая, Энергетиков. В Автозаводском – ул. Фрунзе, Жукова, Южное шоссе, Транспортная, Коммунальная, Вокзальная, Патрульная, а также дороги возле АВТОВАЗа.

По словам руководителя управления дорожного хозяйства мэрии Владимира Мамедова, с начала зимнего сезона с городских магистралей вывезено свыше 31 тыс. кубометров снега, израсходовано порядка 22 тыс тонн противогололедной смеси.