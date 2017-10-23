Люди жалуются депутатам Думы, которые фиксируют рост числа обращений по этому вопросу. Депутаты потребовали от регионального оператора исправить ситуацию. В частности, они требуют привлечь к ответственности подрядчиков, не успевших до начала отопительного периода отремонтировать инженерные системы в 5-ти многоквартирных домах города.

Кроме того, в доме № 59 на Московском проспекте вследствие затянувшегося ремонта и допущенных отклонений произошло затопление 23 квартир. В тяжелом положении находятся и жильцы дома № 60 на улице Карла Маркса: подрядчик срезал здесь батареи и ушел с объекта, оставив людей мерзнуть.

Еще одна «горячая точка» на карте Тольятти – дом № 48 на проспекте Степана Разина, где ремонт кровли в лучшем случае завершится лишь к середине ноября. Испытывают дискомфорт и жильцы дома № 120 на улице Мира, где, по словам депутата Максима Гусейнова, во всей многоэтажке не функционируют полотенцесушители, а электропроводку подрядчики прокладывают рядом со старой.

Вопиющие факты недобросовестного отношения исполнителей к работам по капремонту МКД и ненадлежащего контроля со стороны заказчика – областного Фонда капремонта соответствующую оценку получили и на заседании Думы г.о.Тольятти 18 октября.

В решении Думы г.о.Тольятти зафиксированы подрядные организации, допустившие несвоевременное завершение работ общего имущества в многоквартирных домах: ООО «РСУ» (пр-т Московский, 23, ул.Победы, 52, ул. Карла Маркса, 60), ООО «ИнвестКом» (ул.Мира, 94), ООО «Девон» (ул.Октябрьская, 59), ООО «Лидер-Д» (ул.Мира, 120), ООО «СтройСервис» (пр-т Ст.Разина,48).

Комментируя на пресс-конференции позицию депутатского корпуса, председатель Думы Дмитрий Микель отметил, что организация работы в Думе такова, что депутаты имеют информацию и о положении дел с капремонтом в городе в целом и в разрезе конкретных адресов. На особом контроле парламентарии держат дома, где имеются проблемы с подключением отопления. В фокусе внимания находятся также дома, на которых ремонтные работы по плану должны были быть выполнены еще в 2015 и 2016 годах.

Председатель Думы пояснил, что активность депутатов объясняется тем, что их основная функция – отстаивать права, защищать интересы горожан. По настоянию депутатов представители Фонда капремонта в последнее время регулярно приезжают в Тольятти. К сожалению, в адрес регионального оператора высказывается много нареканий.

Меж тем, необходимые правовые рычаги у фонда есть, вопрос лишь в том, насколько эффективно регоператор ими пользуется, особенно в части подбора добросовестных подрядчиков, а также контроля за качеством и сроками их работы. Многое зависит и от активности жильцов. Есть также вопросы по поводу того, как администрацией г.о.Тольятти налажено консультирование представителей МКД, как организовано проведение собраний жильцов. Все эти нюансы необходимо прорабатывать.