Он пройдет в областной столице в ближайшее воскресенье, 28 мая. Как рассказал один из организаторов акции протеста коммунист Михаил Матвеев, разрешение на проведение митинга в мэрии Самары дали. Участники хотят снова потребовать отставки губернатора и министра спорта губернии Дмитрия Шляхтина.
Также на митинге будут подняты темы возвращения льгот пенсионерам, переноса сроков капремонта многоквартирных домов на 30 лет. Дадут слово и болельщикам футбольного клуба «Крылья Советов», который накануне покинул высший дивизион российского чемпионата. Митинг состоится у дворца Легкой атлетики (станция метро «Безымянка»), начало в 16-00.
Листовка, которую распространяют сейчас в Самаре:
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