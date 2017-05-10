слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
10 мая 2017
09:16:42

Недорогие лекарства могут подорожать на 15%

Правительство прорабатывает вопрос о переходе на референтное ценообразование в отношении жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов дешевле 50 рублей. Об этом пишут "Известия". По данным издания, вопрос прорабатывают Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС.

В Минпромторге заявили газете, что новый порядок может начать действовать с 1 января 2018 года. Задача - не допустить исчезновения таких препаратов с рынка.

Производители прежде жаловались, что им невыгодно выпускать целый ряд недорогих лекарств из-за жесткого регулирования: повысить цену больше, чем на уровень инфляции, сегодняшние правила не позволяют, а производство тем временем дорожает сильнее", - пишет издание.

Так, в феврале прошлого года ФАС сообщала, что 197 препаратов из списка жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов стоимостью до 50 рублей уже сняты с производства.

 




Последние новости Тольятти

10 мая
16:50
Штормовое предупреждение действует в Тольятти и пригороде

Об этом сообщает администрация

10 мая
15:09
Тольяттинские "дельцы" заработали на поддельных моторных маслах 1,5 млн

В Тольятти ликвидировано крупномасштабное производство контрафактных моторных масел под брендами известных мировых марок...

10 мая
15:06
Тольяттинские семьи с одним ребенком могут наказать за малодетность

В России предлагают ввести новый налог...

10 мая
14:20
«Большой котел народных традиций» пройдет в Тольятти

Фестиваль национальных культур Тольяттинский краеведческий музей...

10 мая
14:17
На Комсомольской в Тольятти сбит юный велосипедист

8-летний мальчик попал под колеса автомобиля «Kia Sportage», когда пересекал проезжую часть, не слезая при этом с байка...

10 мая
14:10
Холодный циклон накрыл Россию

Похолодания не избежать и Самарской области....

10 мая
13:48
Выезд на "встречку" на М5 в Самарской области: трое погибших, пятеро пострадавших и груда искореженного металла

В полиции сообщили подробности трагического ДТП...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+