Как рассказали в областном Гидрометцентре, в связи с выносом на Среднюю Волгу влажного воздуха с районов Атлантики в Самарской области ожидается неустойчивая погода с обильными осадками, усилением ветра и повышенным температурным режимом. Сегодня, например, до +10, к середине недели температура начнется опускаться, в четверг по прогнозам снова снег.
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