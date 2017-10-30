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30 октября 2017
08:55:18

Неделя в Тольятти будет пасмурной, сырой, но теплой

Как рассказали в областном Гидрометцентре, в связи с выносом на Среднюю Волгу влажного воздуха с районов Атлантики в Самарской области ожидается неустойчивая погода с обильными осадками, усилением ветра и повышенным температурным режимом. Сегодня, например, до +10, к середине недели температура начнется опускаться, в четверг по прогнозам снова снег.




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