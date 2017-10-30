Как рассказали в областном Гидрометцентре, в связи с выносом на Среднюю Волгу влажного воздуха с районов Атлантики в Самарской области ожидается неустойчивая погода с обильными осадками, усилением ветра и повышенным температурным режимом. Сегодня, например, до +10, к середине недели температура начнется опускаться, в четверг по прогнозам снова снег.