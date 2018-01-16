Это выяснила счетная палата после проведения анализа эффективности трат федеральных средств. Были выявлены нарушения, среди которых, в частности, расходы на два автомобиля. Их приобрела и затем содержала на «футбольные деньги» автономная некоммерческая организация «Дирекция-2018».

Как установила счетная палата, на покупку неслужебных машин было потрачено свыше 3 миллионов рублей, и еще почти в полмиллиона из бюджета ушло на их обслуживание.

Расходы по приобретению автомобилей за счет субсидии несут риски неэффективного использования бюджетных средств, поскольку приобретенные автомобили будут являться собственностью АНО «Дирекция-2018», а не собственностью Самарской области, говорится в сообщении счетной палаты.