Это выяснила счетная палата после проведения анализа эффективности трат федеральных средств. Были выявлены нарушения, среди которых, в частности, расходы на два автомобиля. Их приобрела и затем содержала на «футбольные деньги» автономная некоммерческая организация «Дирекция-2018».
Как установила счетная палата, на покупку неслужебных машин было потрачено свыше 3 миллионов рублей, и еще почти в полмиллиона из бюджета ушло на их обслуживание.
Расходы по приобретению автомобилей за счет субсидии несут риски неэффективного использования бюджетных средств, поскольку приобретенные автомобили будут являться собственностью АНО «Дирекция-2018», а не собственностью Самарской области, говорится в сообщении счетной палаты.
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