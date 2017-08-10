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10 августа 2017
10:46:50

Не успел затормозить: Под Сызранью грузовик "собрал" 4 автомобиля

ДТП с участием 5 авто произошло на 907 км трассы М-5, сообщает "Маленькая Сызрань".

40-летний водитель малотоннажного грузовика Iveco, ехавшего из Казахстана в сторону Москвы, не успел остановиться перед колонной автомобилей в месте, где идет ремонт дороги. В результате в "паровозик" за ним собрались 2 Lada Priora, Toyota и "Газель".

Фото: syzran-small.ru

В ДТП серьезно пострадал 23-летний мужчина, находившийся в одной из отечественных легковушек, который с диагнозом политравма был доставлен в реанимацию ЦГБ Сызрани. Также в аварии пострадала 13-летняя девочка из Iveco, у которой врачи диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. От госпитализации ее родители отказались. В больницу также был доставлен 23-летний водитель одной из Lada, у которого врачи зафиксировали ушиб стопы.

 




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