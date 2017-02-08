Как рассказали в полиции региона, ДТП произошло на 1056 километре трассы М-5 на территории Красноярского района. 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с фурой. Пострадал сам водитель и 28-летний пассажир, оба были доставлены бригадой Скорой помощи в ближайшую больницу. В настоящее время пострадавшие госпитализированы.

Фото: 63.mvd.ru

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.