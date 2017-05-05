Как сообщили сегодня в горадминистрации, в этом году на 9 мая для тольяттинцев прогремят залпы праздничных салютов на четырех площадках. Для удобства горожан городская администрация решила вопрос с транспортом. Добраться до дома после салюта можно будет на общественном транспорте по продленным маршрутам.



В Автозаводском районе фейерверк начнется в 22:00 на площадке МАУ ДКИТ, ближе к пересечению ул. Юбилейной и ул. Фрунзе. По окончании мероприятия горожан развезут до мест назначения автобусы №13, №73 и троллейбусы №13.



Также в 22:00 прогремит салют в Центральном районе на территории стадиона «Труд». В районе площади Свободы жителей будут ожидать:

— автобусы №2, №73 – проследуют по ул. Ленина (пересечение ул. Ленина и б-ра Молодежный) в направлении ул. Комсомольская;

— автобус № 13 – проследуют по Молодежному б-ру (пересечение ул. Ленина и б-ра Молодежный) в направлении ул. Победы;

— автобус № 40 – проследуют по ул. К. Маркса в районе ТРЦ «Космос» (пересечение ул. Гагарина и ул. К. Маркса).



Следом за двумя районами эстафету перехватят Комсомольский район и мкр. Шлюзовой.

В 22:30 в Комсомольском районе состоится фейерверк на территории Центр отдыха «Тольяттиазот» (ул. Коммунистическая, 12). Для горожан будет организован общественный транспорт: автобусы № 40, №42, №84 и троллейбусы № 7.



Завершаться праздничные мероприятия в микрорайоне Шлюзовой на площадке около ДЦ «Русич» (Носова, 10) в 22:45. После фейерверка желающие смогут воспользоваться общественным транспортом: автобусами № 40 и №42.