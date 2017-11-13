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13 ноября 2017
12:20:56

Не платить невыгодно. Выгодно все-таки платить

Водитель из Тольятти чуть не понес расходы в 60 с лишним тысяч рублей за вовремя неоплаченные штрафы.

Сообщается, что автовладелец 62 раза нарушил правила дорожного движения, за что был оштрафован на 44,5 тысячи. Сумма немалая, вероятно, изъять ее из бюджета оказалось нелегко. Поэтому мужчина оплачивать штрафы не спешил. В связи с этим приставы возбудили исполнительные производства, и должник рисковал увеличить сумму штрафа в 2,5 раза.

Решив, что лучше оплатит все-таки 44,5 тысячи рублей, чем 106,5 тысяч, водитель погасил задолженность в 5-тидневный срок в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.




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