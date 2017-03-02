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02 марта 2017
10:44:41

Не хочешь быть папой, станешь дворником

Такая участь постигла нерадивого папашу в Приволжском районе Самарской области.

На протяжении продолжительного периода гражданин уклонялся от исполнения своих алиментных обязательств, задолжав сыну 244 тысячи рублей. Его неоднократно предупреждали об ответственности, но мужчина со своими деньгами расставаться не хотел.

Приставам пришлось возбудить исполнительное производство и направить его в суд, где злостному алиментщику было назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ на благоустройстве территории.

Причем, от уплаты алиментов его тоже никто не освобождал. Если в ближайшее время ребенок не получит причитающуюся ему сумму, мужчине грозит уголовная ответственность, предусматривающая год тюрьмы.

 




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