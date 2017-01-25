Это бюджетные иномарки, кроссоверы и седаны бизнес-класса, свидетельствует статистика хищений застрахованных по каско автомобилей за 2016 год и данные ГИБДД об угонах в период с января по июль прошлого года.
Правозащитники отмечают, что популярность бюджетных автомобилей у угонщиков связана с развитием сферы такси, а замена выплат по ОСАГО ремонтом только усугубит ситуацию с кражами машин.
Самым угоняемым автомобилем России в 2016 году стала Toyota Camry. Японский бизнес-седан лидирует и в рейтингах продаж (модель занимает первое место по объёмам реализации в своём сегменте), что, собственно, и стало причиной такой популярности у воров. Седан Camry практически мгновенно уходит при перепродаже, да и запчасти на него пользуются спросом.
В тройке лидеров по количеству угонов оказались сразу два корейских бестселлера: Hyundai Solaris и Kia Rio. Эти модели находятся на первых строчках российского рейтинга продаж и угоняют их в первую очередь для разборки на запчасти — из-за большого количества этих машин в России детали для них всегда можно выгодно продать. Не менее часто эти машины угоняют для работы в такси: перебивают кузовные номера и вешают жёлтые транспортные регистрационные знаки.
У страховых компаний в зависимости от портфеля и тарифов немного отличаются лидеры угонов. Так, у компании "Ренесанс" помимо выше названных моделей в их десятке самых угоняемых присутствуют модели Land Rover Discovery, BMW X1, Hyundai ix35 и Renault Sandero.
Страховую статистику по угонам подтверждают и данные ГИБДД. Правда, если статистика страховой компании учитывает только угоны автомобилей с каско, то гаишники опираются на все заявления граждан о хищении авто. Поэтому в рейтинге ГИБДД свыше озвученного присутствует ВАЗ-2106, распространённый и лёгкий для угона автомобиль, а также бестселлеры C-класса в старых поколениях: Ford Focus, Mazda3 и Toyota Corolla. Последние чрезвычайно востребованы на многочисленных разборках.
Источник Лайф
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