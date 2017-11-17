Они отмечены на интерактивной карте мира, которую составили сотрудники медицинской сервисной компании International SOS. Государства обозначены различными цветами в зависимости от уровня риска, который ожидает туриста.
Наиболее опасные для посещения страны выделены красным– это Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали. Максимально безопасные для туристов государства обозначены зеленым цветом. Ими стали Финляндия, Норвегия и Исландия.
Россия, как и Бразилия, отнесена к категории государств с "быстро изменяющимся уровнем рисков".
Фото скриншот ria.ru
Источник РИА Новости
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