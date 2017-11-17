слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
17 ноября 2017
08:56:09

Названы самые опасные и безопасные для путешественников страны

Они отмечены на интерактивной карте мира, которую составили сотрудники медицинской сервисной компании International SOS. Государства обозначены различными цветами в зависимости от уровня риска, который ожидает туриста. ​​

Наиболее опасные для посещения страны выделены красным– это Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали. Максимально безопасные для туристов государства обозначены зеленым цветом. Ими стали Финляндия, Норвегия и Исландия.

Россия, как и Бразилия, отнесена к категории государств с "быстро изменяющимся уровнем рисков".

Фото скриншот ria.ru

Источник РИА Новости




Последние новости Тольятти

17 ноября
13:42
Студенты самарских вузов закончат учебный год в мае

Это связано с чемпионатом мира по футболу.

17 ноября
12:30
Жителям губернии не дают житья коллекторы

В Управление Федеральной службы судебных приставов за 10 месяцев года поступило свыше 500 жалоб

17 ноября
11:46
Администрация Тольятти обращается к водителям с просьбой уступать дорогу спецтранспорту

Поводом для этого стала авария с участие машины «скорой помощи», которая произошла накануне

17 ноября
11:36
Два тольяттинских пешехода пострадали накануне на дорогах города

Госавтоинспекция в очередной раз предлагает горожанам «выйти из тени»

17 ноября
10:54
Российские телеканалы могут отказаться от трансляции зимней Олимпиады

Это может случиться, если сборную России не допустят к участию в соревнованиях.

17 ноября
10:45
В Тольятти стартовал «Жигули-Баскет»

Среди участников фестиваля спортсмены из Москвы, Самары, Раменского, Саратова,

17 ноября
10:26
Телеканал ТНТ больше не будет показывать зарубежное кино

 С 20 ноября в его сетке будет только российский контент


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+