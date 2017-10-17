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17 октября 2017
08:43:44

Названы самые опасные города мира для женщин

Рейтинг возглавила столица Египта. Об этом сообщили представители организации Thomson Reuters Foundation. Согласно результатам опроса, первую строчку в антирейтинге занял Каир. "Почетное" второе место разделили пакистанский Карачи и столица Конго КиншАса. В пятерку также попали Дели и Лима. А вот Москва оказалась на 16 месте.

Ниже находятся Париж, Токио и Лондон. В этих мегаполисах представительницы прекрасной половины человечества чувствуют себя в безопасности. При оценке городов эксперты обращали внимание на уровень сексуального насилия, доступность медицинских услуг, а также на уровень влияния культурных традиций в отношении женщин. Например, в некоторых странах до сих пор действует практика выдачи замуж против воли девушки.

Источник РИА Новости




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