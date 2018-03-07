Рейтинг составила мексиканская неправительственная организация «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции». Первое место в списке занял мексиканский Лос-Кабос.

По данным экспертов, уровень убийств в нем составил почти 111 случаев на каждые сто тысяч человек. На втором месте столица Венесуэлы Каракас. Тройку самых опасных городов мира замкнул мексиканский Акапулько.

Всего в рейтинг попали 50 городов, большая часть из которых располагается в Латинской Америке. Наибольшее представительство в списке у Бразилии и Мексики – 17 и 12 городов соответственно.