Речь идёт о самых сомнительных достижениях в кино. В номинацию «Худший актёр» Том Круз попал за роль в фильме «Мумия», а Джонни Депп – за роль в ленте «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки».
Худшей актрисой может стать Эмма Уотсон за главную роль в фильме "Сфера".
В категории «Худший фильм» представлены, в частности, «Трансформеры: последний рыцарь», «Мумия» и «На 50 оттенков темнее». «Победители» «Золотой малины» будут объявлены 3 марта, за день до вручения премии Оскар.
Источник Эхо Москвы
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