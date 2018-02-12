По данным газеты «Ъ», это возгорание в двигателе, обледенение, неисправность датчика скорости и ошибка пилотирования. Версия теракта пока считается маловероятной.

Взрыв, который слышали жители близлежащих деревень, по словам специалистов, «почти наверняка» произошел при детонации топливных баков самолета в момент столкновения с землей.