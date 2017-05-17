Как свидетельствуют данные, которые обнародовал представитель Всемирной организации здравоохранения Гауден Галеа, это - жители Литвы. Согласно исследованиям ВОЗ, в Литве в прошлом году один житель в среднем выпил 16 литров алкоголя.
В январе этого года в Роспотребнадзоре подсчитали, что, по сравнению с 2009 годом, россияне стали пить на треть меньше. В 2017-м среднедушевое потребление алкоголя в России составило более 10 литров на человека в год, а шесть лет назад на каждого жителя страны приходилось 15 литров спиртного.
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