В список попали смартфоны, ноутбук, часы и даже переходник для наушников.
Одним из главных разочарований года стал Galaxy Note 7 из-за большого количества жалоб на самовоспламенение смартфона. Кроме Note 7, портал Engadget внес в список худших смартфонов флагман Sony Xperia X Performance. Отмечается, что телефон получил незначительное улучшение производительности по сравнению с младшим устройством линейки Xperia X, но при этом его стоимость — около 700 долларов. За высокую цену в 1,5 тысячи долларов порицают и умные часы Tag Heuer Connected на Android Wear.
В антирейтинге также значится ноутбук с сенсорной клавиатурой Lenovo Yoga Book, так как на нем практически невозможно печатать вслепую. Умные наушники Vinci с сенсорным экраном попали в список за нелепый внешний вид и сенсорный дисплей на внешней стороне одной из чаш.
Также худшими гаджетами 2016 года были названы дрон GoPro Karma, производство которого прекратилось спустя 16 дней после старта продаж, и переходник для наушников iPhone 7.
Источник Lenta.ru
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