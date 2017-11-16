Сегодня на специальном сайте http://назовимост.рф/ открылось голосование. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. «Желающим проголосовать необходимо пройти авторизацию через социальные сети и оставить свой голос за вариант, который понравился, или подтвердить свой голос через электронную почту», — говорится в сообщении.
Отмечается, что выбрать название предлагается из пяти самых популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Эти названия были определены Минюстом после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах. При этом уточняется, что графа «свой вариант» также предусмотрена. Голосование продлится в течение месяца.
Источник RT
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