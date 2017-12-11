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11 декабря 2017
10:44:28

Названа средняя сумма новых выплат на первого и второго ребенка

Семьи будут ежемесячно получать около 10,5 тысяч рублей. Как сообщил глава Минтруда Максим Топилин, размер пособий будет определяться на основе регионального прожиточного минимума ребенка.

По его словам, для получения материнских пособий по первому ребенку гражданам необходимо обращаться в органы соцзащиты, а по второму— в органы Пенсионного фонда России.

Кроме того, для  получения обеих выплат родители смогут подать заявление в МФЦ.

Источник РИА Новости




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