Скорее всего, это сердечная недостаточность, пишет издание Billboard со ссылкой на собственный источник.

Певец был обнаружен мертвым у себя дома в рождественские выходные. По словам правоохранителей, никаких "подозрительных обстоятельств" не обнаружено.

Свои соболезнования уже выразили музыканты Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, и лондонский градоначальник Лондона Садик Хан.

Менеджер Майкла рассказал, что узнал о его кончине от полицейских, позвонивших ему утром 25 декабря. По его словам , музыканта обнаружили "мирно лежащим в постели", вариант насильственной смерти исключен. При этом он отметил, что смерть от сердечной недостаточности стала для него неожиданностью.

Джорд Майкл стал популярным в 1980-х годах, выступая в дуэте "Wham!". Самыми известными композициями артиста являются "Last Christmas" и"Careless Whisper". Певец два раза становился обладателем премии Грэмми.