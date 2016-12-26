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26 декабря 2016
08:33:52

Названа причина смерти Джорджа Майкла

Скорее всего, это сердечная недостаточность, пишет издание Billboard со ссылкой на собственный источник. 

Певец был обнаружен мертвым у себя дома в рождественские выходные. По словам правоохранителей, никаких "подозрительных обстоятельств" не обнаружено. 

Свои соболезнования уже выразили музыканты Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, и лондонский градоначальник Лондона Садик Хан. 

Менеджер Майкла рассказал, что узнал о его кончине от полицейских, позвонивших ему утром 25 декабря. По его словам , музыканта обнаружили "мирно лежащим в постели", вариант насильственной смерти исключен. При этом он отметил, что смерть от сердечной недостаточности стала для него неожиданностью. 

Джорд Майкл стал популярным в 1980-х годах, выступая в дуэте "Wham!". Самыми известными композициями артиста являются  "Last Christmas" и"Careless Whisper". Певец два раза становился обладателем премии Грэмми.

Источник Утро.ru




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