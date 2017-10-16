По предварительным данным, у него оторвался тромб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его сведениям, артист скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Тем временем, Росздравнадзор проверит станцию скорой помощи в подмосковной Лобне из-за сообщений в СМИ о том, что медики не смогли оперативно приехать на вызов.
Дмитрий Марьянов играл в Ленкоме и Театре имени Моссовета, снимался в кино. Ему было 47 лет.
Источник Эхо Москвы
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