По предварительным данным, у него оторвался тромб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его сведениям, артист скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Тем временем, Росздравнадзор проверит станцию скорой помощи в подмосковной Лобне из-за сообщений в СМИ о том, что медики не смогли оперативно приехать на вызов.

Дмитрий Марьянов играл в Ленкоме и Театре имени Моссовета, снимался в кино. Ему было 47 лет.