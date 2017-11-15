По данным исследовательского холдинга "Ромир", за один поход в магазин средний гражданин стал тратить на 1,5% или на 8 рублей больше по сравнению с сентябрем. Таким образом, величина среднего чека достигла 532 рубля.

Больше всего траты выросли у жителей Северо-Западного и Южного федеральных округов. Там он увеличился за месяц на 4 и 5 % соответственно. При этом наиболее сильный рост среднего чека зафиксирован на Дальнем Востоке – там он показал рост почти на 9%.