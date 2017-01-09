Кандидатуру 32-летнего финалиста шоу "Голос" одобрили в музыкальной дирекции Первого канала.

Александр Панайотов — кандидат номер один, пишет Лайф , об этом стало известно на фестивале Григория Лепса "Роза Хутор" в Сочи, который в этом году в Рождество показал Первый канал. Одним из хедлайнеров фестиваля в этом году стал именно Панайотов.

Источник на Первом, отвечающий в этом году также за трансляцию "Евровидения", сообщил, что кандидатуру 32-летнего певца уже одобрили в дирекции музыкального вещания телеканала. Пока любая информация, касающаяся будущего конкурса "Евровидение", держится в строгом секрете, но, как удалось выяснить Лайфу, в этом году телевещатель вновь принял решение не проводить национальный отбор и не отбирать заявки на участие в конкурсе.

Артиста для конкурса выберут как в последние несколько лет — советом российского оргкомитета. Уже через месяц Первый канал планирует озвучить своё решение представителям "Евровидения", которым принадлежит исключительное право первыми официально назвать участника от той или иной страны.

Сам Александр Панайотов в разговоре с Лайфом признался, что ему пока ничего не известно о решении Первого канала.

— Я буду счастлив представить нашу страну на конкурсе — для меня это огромная честь. Но пока ничего не хочу загадывать, — подчеркнул Панайотов.