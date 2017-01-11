Это необходимо сделать до 1 февраля. В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать экзамены.

Два из них - русский язык и математика - обязательные. Только в случае их успешной сдачи можно получить аттестат о среднем общем образовании.