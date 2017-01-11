Это необходимо сделать до 1 февраля. В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать экзамены.
Два из них - русский язык и математика - обязательные. Только в случае их успешной сдачи можно получить аттестат о среднем общем образовании.
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"
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