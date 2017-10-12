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12 октября 2017
11:26:32

Навигация по Курумочу теперь есть в сервисе 2ГИС

Пассажирам Международного аэропорта стали доступны подробные планы всех этажей: от стоек регистрации и мест упаковки багажа до пунктов таможенного контроля и выходов на посадку. Также система подскажет, где в здании аэропорта можно перекусить, снять наличные, подзарядить телефон, купить сувениры или медикаменты. На карте отмечены более 50 организаций, работающих в аэропорту.

— Сервис упростил навигацию по терминалу, а, значит, сделал его комфортнее для пассажиров. Особое значение внутренняя навигация приобретает в контексте приближающегося чемпионата мира по футболу, многие из гостей которого окажутся в Самаре впервые. Появление схем терминала в сервисе 2ГИС стало еще одним шагом, демонстрирующим открытость аэропорта и делающим информацию о нем доступнее, — отмечает исполнительный директор аэропорта Курумоч Константин Былинин.

— Инфраструктура Курумоча активно развивается, и вместе с аэропортом мы будем продолжать работу над картами этажей, чтобы пассажирам было ещё удобнее и приятнее ориентироваться в аэровокзальном комплексе, — говорит заместитель директора самарского филиала 2ГИС Светлана Хорошева.

Поэтажные планы Курумоча в 2ГИС будут регулярно обновляться и дополняться новой информацией. Они уже доступны онлайн на сайте 2gis.ru, в скором времени появятся в мобильных приложениях.

 




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