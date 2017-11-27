Сегодня, 27 ноября, день рождения Народного артиста РСФСР, почетного гражданина Тольятти, основателя театра «Колесо» Глеба Дроздова. Вот уже 17 лет, как его нет с нами, но его ученики в разных городах в этот день вспоминают Дроздова как человека, который любил жизнь, как мастера русской театральной школы, как великого режиссера и талантливого руководителя. Глеб Дроздов прожил ровно 60 лет, 13 из них - в нашем городе. Он ушел на взлёте своей карьеры, на пике славы театра, который создал. Ушел, оставив после себя и дом, и дерево, и сына. Но, главное, он ушел, вписав себя золотыми буквами в историю Тольятти.

Вчера, 26 ноября, в театре «Колесо» прошел спектакль-концерт, посвященный Дроздову. Приглашение на мероприятие получила народная артистка России Наталья Дроздова. Впервые за 5 лет Наталья Степановна вышла сцену театра, который 30 лет назад основал ее муж, на сцену, где она играла 25 лет. Выступление Натальи Дроздовой было символично и пронизано грустью.

Основой своего выступления она выбрала стихотворение Анны Ахматовой «Первый луч благословенье Бога…» Прочитав последние строчки «…Я к нему влетаю только песней» под песню Муслима Магомаева «Жила-была», Наталья Дроздова медленно покинула сцену некогда родного театра, оставив за собой зрительские овации…

Напомним, ровно 5 лет назад решением мэрии Тольятти с директором театра «Колесо» Натальей Дроздовой в разгар юбилейного сезона не был продлен контракт. Тогда за народной артисткой труппу покинул 21 человек. Сейчас Наталья Дроздова играет на сцене Молодежного драматического театра, тольяттинской Филармонии и продолжает руководить кафедрой «Актерского мастерства» в ВУиТе.