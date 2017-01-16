К такому выводу пришёл научный работник из Университета Кардиффа Клифф Арнол. По его словам, третий понедельник является самым депрессивным днем в году, поскольку завершились все праздники, а существенные накопления были потрачены на подарки, путешествия и застолья.
Также психолог отмечает и политическую обстановку в мире - большинство людей, по его мнению, переживают из-за конфликтов на Украине и в Сирии.
Источник НСН
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