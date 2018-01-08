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08 января 2018
08:35:33

Наступившая неделя в Тольятти завершится 20-градусными морозами

Таков предварительный прогноз синоптиков. В понедельник регион постепенно окажется в зоне влияния холодного атмосферного фронта, несущего локальные небольшие снегопады, порывистый ветер и более холодные воздушные массы.

До пятницы столбики термометров будут показывать от 5 до 8 ниже нулевой отметки, а в ночь на субботу резко пойдут вниз. По данным портала «Гисметео», в выходные возможны -20-23 градуса.




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