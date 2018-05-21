Об этом говорят прогнозы синоптиков.

Сегодня в зоне влияния размытого атмосферного фронта местами в регионе пройдут кратковременные дожди с грозами. Затем на пару-тройку дней осадки прекратятся, будет тепло и солнечно, столбики термометров в дневные часы покажут от 25 до 28 градусов выше нуля.

А ближе к концу недели немного похолодает – на 5-6 градусов, а активные фронтальные разделы вновь повысят вероятность дождей.