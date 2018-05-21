Об этом говорят прогнозы синоптиков.
Сегодня в зоне влияния размытого атмосферного фронта местами в регионе пройдут кратковременные дожди с грозами. Затем на пару-тройку дней осадки прекратятся, будет тепло и солнечно, столбики термометров в дневные часы покажут от 25 до 28 градусов выше нуля.
А ближе к концу недели немного похолодает – на 5-6 градусов, а активные фронтальные разделы вновь повысят вероятность дождей.
А в качестве музыкального сопровождения звучит гимн СССР
Региональный минлесхоз и лаборатория природоохранной биологии «Экотон» запустили его в 2008 году
ДТП произошло в минувшие выходные ночью
Как рассказали в администрации, он свяжет областную и автомобильную столицы
Об этом сообщили в компании «Поволжуправтодор»
Андрей Маколов вылетел накануне в Пальма-де-Мальорка
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